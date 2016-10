Kommentar: Und keinen Cent mehr Thomas Staudt über die Zuschüsse für die Eisarena

Ganz gleich, wie man den von Rico Jung vorgelegten Vergleich bewerten mag, ganz gleich, ob alle Kosten berücksichtigt sind, ganz gleich, ob die Stadt am Ende 150000 Euro, 50000 Euro oder vielleicht doch nur 43500 Euro spart, um irgendeine fiktive Zahl zu nennen – eines steht unverrückbar fest: Die Stadt steckt keinesfalls mehr in die Eisarena dadurch, dass sie das Management selbst in die Hand genommen hat. Das ist eine wichtige Feststellung. Die Frage, ob es eventuell ein Fehler war, den Wechsel zu erzwingen und den Eissportverein von der Betreibung zu entbinden, sollte damit beantwortet sein.

Noch lange nicht ausdiskutiert dürfte dagegen die Frage sein, wie der nun vorgelegte Vergleich zu bewerten ist. Kleiner Blick in die Glaskugel: Daran werden sich die Geister scheiden. Einerseits deshalb, weil der Eissportverein sich den unausgesprochenen Vorwurf, schlecht gewirtschaftet zu haben, nicht gefallen lassen wird (sei er berechtigt oder nicht). Andererseits, weil der Vergleich von Rico Jung kommt, der der Motor des Betreiberwechsels war. Dabei wäre eine objektive Bilanz durchaus möglich. Dazu müsste nur eine unabhängige Instanz die Zahlen bewerten. Ein Gutachter, wie er für das Sparkonzept eingesetzt wurde. Aber das würde wieder Geld kosten.

Vielleicht werden die Diskussionen erst dann verstummen, wenn die Stadt auf Dauer das aktuelle Niveau bei den Zuschüssen mindestens halten oder sogar weiter senken kann.

