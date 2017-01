Kommentar: Umzug ohne Info ist schlechter Stil Peter Anderson über fehlende Kommunikation

Aus der Zeitung müssen wir in Meißen erfahren, dass der Kamenzer CDU-Landtagsabgeordnete Aloysius Mikwauschk für den Wegzug der Lehrerfortbildung aus dem Elbland gesorgt hat. So funktioniert das also. Ein Parlamentarier geht Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) jahrelang um den nicht vorhandenen Bart, bis dieser ein paar Millionen locker macht, in der Lausitz einen Neubaublock kauft und diesen als Tagungsstätte herrichten lässt. Dabei scheint es offenbar keine Rolle zu spielen, wie viel Geld zuvor in Schloss Siebeneichen gesteckt wurde und welche Zukunft die Immobilie künftig hat. Das wird sicher mit einem schöngerechneten Sparmodell gerechtfertigt.

Nicht genug damit, dass Meißen offenbar in die Planspiele rund um die Tagungsstätte in Siebeneichen gar nicht einbezogen war, die Stadt wird darüber auch erst im Nachhinein und verspätet informiert. Während Staatsminister und Staatssekretär noch persönlich nach Kamenz reisten, um dort die Sektkorken knallen zu lassen, ist die Meißner Stadtspitze nach Dresden zum kalten Kaffee einbestellt und erfährt vollendete Tatsachen. Soll die Stadt doch sehen, wie sie ohne Lehrerfortbildung ihr Image als Bildungsstandort erhält, scheint sich Dresden zu denken. Guter Stil geht anders.

