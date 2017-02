Kommentar: Umweltzone verhindern SZ-Redakteur Sandro Rahrisch über die Autos in der Stadt.

Eine Plakette, die stinkende Autos aus der Stadt verbannt und so die Luft sauberer macht. Eine charmante Idee. Wenn sie denn aufgehen würde. Leipzig hat bereits eine Umweltzone. Dort fliegt seitdem tatsächlich weniger Feinstaub umher. Gegen die Stickoxide, die genauso tief in die Lunge eindringen, hat sie aber wenig ausrichten können. Außerdem lässt sich nicht irgendwo eine logische Grenze für eine Umweltzone ziehen.

Die hohen Stickoxid-Werte an der Bergstraße zeigen, dass ein Verbot für Stinker nicht nur auf das Zentrum begrenzt sein dürfte. Und Autobesitzer, deren Wagen nicht sauber genug ist, umfahren die Zone einfach. Die Anwohner an der Peripherie werden sich bedanken. Mal davon abgesehen, dass die schmutzige Luft auch in die City geweht wird. Dresden sollte eine Umweltzone weiterhin verhindern und stattdessen die Maßnahmen vorantreiben, die seit Jahren längst umgesetzt sein sollten.

Das Radverkehrskonzept, das einen Ausbau der Radwege vorsieht, ist nur ein Beispiel. Ein anderes sind die kostenlosen Parkplätze im Zentrum. Die letzten verschwinden nun zwar. Doch es hat viel zu lange gedauert. Und sicherlich muss auch darüber gesprochen werden, ob es noch vertretbar ist, dass täglich zig Fernbusse von der Autobahn ins Zentrum und zurück fahren.

