Kommentar: Umgebindehäuser brauchen Idealisten Romy Kühr über die Sanierung der alten Gebäude

Gut, dass es sie noch gibt – die Idealisten, die sich von der Aussicht auf viel Arbeit nicht schrecken lassen. Denn ein Faktorenhaus von 1831 mit mehr als 250 Quadratmetern Fläche, das ist schon eine Hausnummer. Im Fall von Familie Umbreit hat es die Hausnummer 73 auf der Hauptstraße in Ebersbach. Wer das stattliche Faktorenhaus schon einmal gesehen hat, kann erahnen, dass das ein echter Brocken Arbeit ist. Umso erstaunlicher ist es, dass immer öfter auch Auswärtige auf den Geschmack kommen und ein Umgebindehaus sanieren.

Das kann am Ende nur gut sein, denn so werden gleich zwei der berühmten Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Häuser verfallen nicht und die Besitzer werben in ihrer eigentlichen Heimat für die Oberlausitz und ihre einmaligen Häuser.

Dass diese teilweise regelrechte Besuchermagneten sind, zeigte der Tag des offenen Umgebindehauses, der am Sonntag wieder zahlreiche Gäste und Einheimische in Bewegung setzte. Es gibt nach wie vor viele, die sich für die alte Bausubstanz interessieren. Und auch viele, die nicht nur mal neugierig vorbeischauen, sondern sich eines solchen Hauses annehmen. Problemfälle, wie zum Beispiel entlang der B 96, wird es dennoch weiterhin geben. Trotzdem: Jedes gerettete Umgebindehaus ist ein Lichtblick.

