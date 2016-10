Kommentar: Umbruch ist eine Chance Tobias Höflich über die Fernbusse ab Görlitz

Lange blieb Görlitz ein weißer Fleck auf der Landkarte des Fernbusmarkts. Doch als Postbus die Lücke schloss, folgten auch die Konkurrenten Flix- und Berlinlinienbus. Seitdem ist Görlitz mit Metropolen wie Köln, Berlin und München direkt verbunden. Ergänzend zu den überschaubaren Zielen auf der Schiene kann das nur gut sein für die Stadt.

Zugleich war absehbar, dass das Angebot auf Dauer nicht funktioniert. Mit Kampfpreisen und fast identischen Abfahrtszeiten machten sich die Unternehmen gegenseitig Kunden abspenstig. An manchen Tagen starten vormittags binnen zwei Stunden drei Busse nach Berlin. Und das bei Preisen von unter zehn Euro. Damit zahlen Buskunden von Görlitz ins 200 Kilometer entfernte Berlin genauso viel wie Zugfahrer für die knapp 50 Kilometer nach Bautzen. Lohnen dürfte sich das für keinen Busanbieter.

Dass sich die Branche neu ordnet und Flixbus wohl keine Konkurrenz mehr hat, kann auch eine Chance sein: für einen wirklich durchdachten Fahrplan, der sich am Bedarf orientiert und weniger an der Konkurrenz. Auch aus ökologischer Sicht macht es Sinn, wenn vormittags ein gut ausgelasteter Bus fährt, statt drei spärlich besetzte. Allzu sehr wird Flixbus kaum an der Preisschraube drehen. Sonst wandern die Kunden schnell wieder zur Bahn ab – oder steigen um aufs Auto.

