Kommentar: Tourismus als Chance Thomas Staudt über einen Wandel der besonderen Art

Ein Förderverein will den Neufert-Bau retten und kulturhistorisch vermarkten. Diese Ruine? Diesen gerade noch mit Müh’ und Not stehenden, noch nicht zusammengefallenen Haufen Klinker? Ja genau –den! Bei der Rettungsaktion geht es nur in erster Linie um den Erhalt eines zugegebenermaßen nicht unbedingt exemplarischen Baus der klassischen Moderne. Es geht im Weiteren darum, dass das Gebäude für viele Kulturtouristen interessant ist und gemeinsam mit anderen architektonisch wertvollen Gebäuden auf einer Route Besucher in die Stadt locken kann. Bisher lag hier der Fokus vor allem auf Familien mit Kindern und Eisenbahnenthusiasten, die die Fahrpläne der Waldeisenbahn nicht nur akribisch studieren, sondern tatsächlich nutzen. Und vielleicht auf dem Sport, zumindest, wenn man an die Lausitzer Füchse denkt. Aber dieses Potenzial dürfte weitgehend ausgeschöpft sein.

Der Kulturtourismus ist eine bisher in der Stadt weitgehend unterschätzte Möglichkeit, um Besucher, und damit Geld, in die Stadt zu ziehen. Die wenigsten werden übernachten. Aber viele werden etwas konsumieren, wenn die entsprechende Infrastruktur stimmt. Damit profitiert mindestens die Gastronomie und über Steuern mittelbar auch die Stadt und damit alle Weißwasseraner. Ein bisschen mehr Leben in der Stadt kann auch nicht schaden. Zumindest diese beiden Punkte sollte im Hinterkopf haben, wer über den „Haufen Klinker“ wettert.

