Kommentar: Theorie und Praxis stimmen nicht überein Catharina Karlshaus über den Mangel an Kinderärzten

Eltern mit Kindern können ein wenig erbauliches Lied davon singen: Am Vorabend noch völlig munter und gesund, weckt der Nachwuchs am Morgen mit Fieberbäckchen und mattem Gefühl auf. Mama und Papa ergeht es mindestens genauso schlecht, denn was jetzt kommt, erleben Betroffene in allen Kinderarztpraxen wohl ähnlich: Stundenlanges Warten und hoffen, dass sich alle Beteiligten angesichts des schniefenden und prustenden Wartezimmers nicht noch den gesundheitlichen Rest holen.

Der neu erarbeitete Bedarfsplan der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen – eigentlich als Steuerungsinstrument für Neuzulassungen gepriesen – trägt da nur wenig zur Entspannung bei. Noch immer entspricht das vermeintlich errechnete Versorgungsniveau nicht der Realität. Eine, die hierzulande ohnehin dadurch geprägt wird, dass Kinder bereits die Krippe besuchen, sich dadurch häufiger anstecken und mehr kinderärztliche Betreuung benötigen. Theorie und Praxis stimmen auch im Jahr 2016 nicht im mindesten überein. Die kinderärztliche Versorgung kränkelt gewaltig – lediglich auf den vielzitierten Selbstheilungsprozess zu hoffen, ist absolut falsch.

