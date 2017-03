Kommentar: Tausende warten auf eine Lösung Alexander Buchmann über die Versorgung mit Trinkwasser

Unzählige Studien hat es in den vergangenen Jahren zur künftigen Trinkwasserversorgung der 35 000 Verbraucher zwischen Spreetal, Weißwasser und Boxberg gegeben. Jetzt hängt alles an einer einzigen, der Machbarkeitsstudie Versorgung über Uferfiltrat aus dem Bärwalder See. Ist diese auch langfristig möglich, können ab Herbst über die Finanzierung verhandelt und die nächsten Schritte geplant werden. Wenn nicht, muss doch die zweite Leitung nach Sdier gebaut werden, die teurer und damit auch schwieriger zu finanzieren ist. Und speziell die Verhandlungen zur Finanzierung sind ein Punkt, der sich hinziehen kann.

Nicht zuletzt weil die betroffenen Kommunen fordern, dass ein Großteil durch Mittel des Landes und des Bundes finanziert werden soll. Mit Recht. Schließlich sind von dort auch die Entscheidungen zum Abbau der Braunkohle getroffen worden, der die Neustrukturierung der Trinkwasserversorgung erst notwendig gemacht hat. Und auch wenn die Versorgung der Region über Schwarze Pumpe auch über 2018 hinaus möglich ist, drängt die Zeit. Denn wie schnell ein Jahr oder mehrere vergehen können, zeigt sich deutschlandweit an verschiedenen Großprojekten. Und wenn die Region in den letzten Jahren eines mehr als genug machen musste, dann war das zu warten.

