Kommentar: Stressfreies Fahren bei Schnee am Morgen Nadine Franke über das Schneeproblem auf den Straßen

Was Kinderaugen strahlen lässt, ist für die meisten Erwachsenen der kalte Graus. Genau zum ersten Werktag des neuen Jahres fiel Schnee und das reichlich. Das ist für die meisten schon ein Grund für Stress und Ärger, wenn sie morgens aus dem Fenster sehen. Denn jeder kennt die Probleme auf den Straßen, die mit Schnee einhergehen. Zuerst sind die Scheiben gefroren, dann springt der Motor nicht an und der Winterdienst hat wohl nicht gearbeitet. Zumindest aus der Sicht der Autofahrer, die am Ende zu spät im Büro erscheinen. Oder im schlimmsten Fall im Straßengraben landen.

Das konnte am Montag vermieden werden, und die Verantwortlichen für den Winterdienst waren auch zufrieden, wie entspannt sie den Schnee auf den Straßen beräumen konnten. Das verlangt Planung und Einsatzbereitschaft, um sofort reagieren zu können, wenn der Schnee fällt. Dass dabei zuerst die Hauptstraßen beräumt werden, ist verständlich. Nur sorgt gerade das bei den meisten Autofahrern trotzdem für Ärger, denn natürlich wohnen die meisten in Nebenstraßen. Doch anstatt sich nur zu ärgern, ist ein witterungsgerechtes Fahren wichtig. In den kalten Monaten sollte nicht nur der Winterdienst wachsam sein. Jeder Verkehrsteilnehmer ist in der Pflicht, genügend Zeit einzuplanen, um trotz Schnee rechtzeitig zur Arbeit zu gelangen. Und wenn am Nachmittag dann die Straßen alle frei sind, kann man auch den Schnee, wie die Kinder, genießen.

