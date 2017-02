Kommentar: Streiten ja – Pöbeln nein! Oliver Reinhard über die Debatte um das Dresdner Bus-Kunstwerk.

Ich liebe Kunst. Gerade die zeitgenössische. Weil sie sich mit Fragen der Gegenwart auf eine Weise auseinandersetzt, die mich oft begeistert und zum Nachdenken bringt. So, wie sie es beabsichtigt, wie es ihr Selbstverständnis ist und ihre Aufgabe. Zugegeben, manchmal vermag ich mit zeitgenössischen Werken auch weniger anzufangen. Einige nerven mich sogar. Und es kommt durchaus vor, dass ich ein Kunstwerk völlig daneben finde.

Daher kann ich selbstverständlich nachvollziehen und akzeptieren, wenn einige Dresdner mit dem „Monument“ aus aufgerichteten Bussen vor der Frauenkirche nichts anfangen können oder es daneben finden. Drei riesige schrottige Fahrzeuge auf dem weltberühmten städtischen Filetstück – für Freunde eines traditionellen Schönheitsverständnisses kann das ein störender Anblick sein.

Kein Wunder also, dass seit Tagen darüber in der Stadt debattiert wird. Gut so, denn diese Diskussion ist mitnichten grundsätzlich ein Störfaktor. Denn das Werk des Deutsch-Syrers Manaf Halbouni, inspiriert von einer Bus-Barrikade in Aleppo, will genau das, was zeitgenössische Kunst immer will: zur Diskussion anregen. Das Problem ist nur: Ob digital im Internet oder analog in Dresden – manche Menschen können nicht (mehr) diskutieren, einige wollen es nicht einmal, auch und gerade in Dresden. Ihre Kritik, ihr Unverständnis äußert sich in flegelhaften Beschimpfungen, rüpeligen Verbalattacken, in Hass und Hetze bis zur Morddrohung gegen den Künstler.

Der Vorwurf, das Monument „schände das Andenken an den 13. Februar“, ist dabei besonders bizarr: Es versteht sich ja im Gegenteil als symbolischer Schutz der einst zerstörten Frauenkirche, als Friedensstatue, die explizit auch an Dresdens zivile Opfer militärischer Gewalt erinnert.

Ob Halbouni dafür eine künstlerisch adäquate Form gefunden hat, darüber kann, darf und soll man streiten. Deshalb trifft die Aussage, die Dresdens ehemalige OB Helma Orosz einst rechten Gedenk-Missbrauchern des 13. Februar entgegengerufen hatte, heute weder auf den Künstler zu noch auf dessen zivilisierte Kritiker. Wohl aber auf die Hetzer und Pöbler: „Sie schänden diese Stadt!“

