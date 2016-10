Kommentar: Straßenbau-Planung mutet chaotisch an Ingo Kramer über den Bau der Zittauer Straße

Das ist schon ein starkes Stück vom Landkreis: Erst vorige Woche hat er die Öffentlichkeit überhaupt informiert, dass die Zittauer Straße zur Baustelle wird. Und dann auch noch mit zwei Infos, die sechs Tage später schon wieder hinfällig sind. Weder haben die Bauarbeiten am südlichen Ende von Weinhübel begonnen, noch wird die Baustelle in diesem Jahr fertig. Technisch sei Letzteres nicht möglich, die Mischanlagen könnten gar nicht genug Asphalt an den Landkreis liefern, heißt es nun plötzlich. Da muss die Frage gestattet sein, warum dem Landkreis das erst jetzt auffällt. Mit Verlaub: Diese Planung mutet chaotisch an.

Nicht anders beim Weinberg. Der war im Sommer schon einmal Baustelle und ist es jetzt wieder. Hätte da nicht alles auf einmal gemacht werden können? Scheinbar liegt das auch an der Abstimmung der Ämter. Die wissen selbst nicht genau, wer im Sommer überhaupt am Weinberg gebaut hat. So teilte das Landesamt Lasuv am Dienstag mit: Die Banketterneuerung fand zwar in unserem Auftrag statt, wurde aber ebenfalls durch den Landkreis ausgeführt. Amtsleiter Peschel vom Landkreis beteuert das Gegenteil: Das Lasuv hat im Sommer gebaut, der Kreis war nicht beteiligt, sondern nur informiert. Ganz schön viel Chaos im sonst so wohl organisierten Deutschland. Leidtragende sind die Verkehrsteilnehmer: Sie müssen nun zweimal mit Baustellen leben.

