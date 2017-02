Kommentar: Steuergeld der Bürger sollte hier bleiben Peter Redlich über die Reparatur von Straßenschäden

Ja, was haben wir denn erwartet. Es ist mal wieder ein paar Wochen richtig Winter und der arbeitet an den Straßen. Jetzt hoffen manche Bauamtschefs, dass es nicht so schlimm kommen möge. Die Kassenwarte der Städte und Gemeinden bangen ums hinten und vorne für Straßen nicht ausreichende Geld.

An den Fahrbahnen entlang der Elbe arbeitet schon zu normalen Zeiten das Grundwasser. Jetzt kommt der Frost dazu. Vieles hätte schon lange bis tief in den Grund saniert werden müssen. An der Kötzschenbrodaer Straße wurde, bis zum Ausbau mit Flutmitteln, seit 100 Jahren nichts Wesentliches saniert. Es fehlt den Kleinstädten schlicht am Geld, um selbst handeln zu können. Dabei zahlen ihre Bewohner fleißig Steuern – etwa beim Tanken, an den Bund. Das muss sich ändern, mehr Geld hier bleiben.

