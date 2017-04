Kommentar: Steine statt roter Teppich Steffen Gerhardt über die Entscheidung des Rothenburger Rates

Da wartet gut eine Million Euro vor dem Rothenburger Stadttor, um hineingelassen zu werden, und der Stadtrat redet sich heiß um eine Mauer, ob sie in Stadthoheit bleiben soll oder dem Martinshof aufgezwungen wird. Letztendlich scheint die gemauerte Scheunenwand einigen Stadträten wichtiger zu sein, als dass Langzeitarbeitslosen wieder auf die Beine geholfen wird, damit sie in ihre beruflichen Zukunft gehen können. Oder haben sich alte Gedanken wieder Bahn gemacht, die nicht rational, sondern emotional daherkommen?

„Der Martinshof kauft die Stadt auf.“ Diesen Satz hörte ich schon, als es um den Erwerb des Hotels „Zur Krone“ ging und als die diakonische Einrichtung die Handwerkerhalle vor ihrer Haustür kaufte. Auch das Renthaus gehört inzwischen dem Martinshof. In allen drei Häusern wird Freizeit gestaltet oder gearbeitet. Dabei ist die Handwerkerhalle ihrem Namen als Stätte des Handwerkes wieder gerecht geworden. Haben die Rothenburger, die das kritisieren, eine wirtschaftlich funktionierende Alternative für diese drei Häuser parat? Wohl kaum.

Andere Kommunen rollen den roten Teppich aus, wenn sich Investitionen bei ihnen ankündigen. Und eine Million Euro für ein dreijähriges Förderprogramm zur Bildung ist für Rothenburg kein Pappenstiel. Aber in der Neißestadt lässt man den Teppich zusammengerollt in der Ecke stehen und räumt lieber Steine in den Weg. In diesem Fall gleich eine ganze Mauer aus Steinen.

