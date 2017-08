Kommentar: Starke Kinder, sicherer Umgang Gabriela Lachnit über über den Schutz des Nachwuchses bei Gefahr

Wie wichtig es ist, immer wieder und wieder Kinder darauf hinzuweisen, wie sie sich fremden Menschen gegenüber verhalten sollen, zeigen zwei Vorfälle in dieser Woche, als in Lückendorf und in Friedersdorf zwei Kinder von Unbekannten zum Mitgehen animiert worden sind. Noch liegen keine weiteren polizeilichen Erkenntnisse vor.

Wie die Schulen und Kindertagesstätten im Oberland und im Zittauer Gebirge darauf reagiert haben, verdient Anerkennung. Ohne lange Umschweife haben Schulleiterinnen und Lehrer mit den Schülern gesprochen, obwohl das Thema bereits am Schuljahresbeginn vor wenigen Tagen Bestandteil der üblichen Belehrungen war.

Eindringlich mögen die Worte der Lehrer und Leiterinnen gewesen sein. Auf jeden Fall haben sie es verstanden, das Ungeheuerliche sehr sensibel anzusprechen und die Kinder nicht in Angst und Panik zu versetzen. Auch unter den Eltern ist keine Hysterie geschürt worden. Das wäre völlig unangebracht.

Dennoch muss das Thema angesprochen werden, öffentlich und eindringlich. Je intensiver Mädchen und Jungen auf derartige Gefahren vorbereitet sind, desto besser können sie im Notfall reagieren. Desto weniger anfällig sind sie, auf die Versuche von Zeitgenossen, die Kindern etwas antun wollen, einzugehen. Nur starke Kinder können sicher sein im Umgang mit gefährlichen Situationen.

