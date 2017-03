Kommentar: Standortvorteil Grenznähe Sabine Ohlenbusch über Förderung der Wirtschaft an der Neiße

Ostsachsen ist in vielen Dingen ein Außenseiter, was häufig schlicht daran liegt, dass es an der Außenseite der Republik liegt. Für das Kodersdorfer Gewerbegebiet wird diese Not aber immer mehr zur Tugend. Pressesprecher Christopher Profitlich verweist auf besondere Förderprogramme dafür, dass sich Unternehmen in Grenznähe niederlassen. Dabei sind natürlich Mittel der europäischen Union. Von ihnen profitieren sowohl die Elbe Flugzeugwerke als auch die Gemeinde Kodersdorf und letztlich der gesamte Landkreis. Denn dieselben Synergien, also die Koppelungen von Anbietern, Kunden und Zulieferern untereinander, wie sie aus riesigen Industrien wie der Braunkohle entstehen, können auch aus einem Gewerbegebiet erwachsen. Je enger die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Polen wird, desto attraktiver wird es für Unternehmen, an die Neiße zu kommen. Wie jetzt im Fall der Spezialspedition Lion Group, die Bananen für die Firma Citronex in Zgorzelec in Zukunft von der Bahn in Kodersdorf auf Laster umlädt. Das einzige Problem ist, dass modernere Fabriken im Verhältnis zu früheren Werken weniger Mitarbeiter benötigen. 120 Arbeitsplätze sind nicht wenig. Aber 8 Millionen Euro Fördermittel auch nicht. Und junge Fachkräfte aus Zentraldeutschland kann das nicht in Massen anziehen.

