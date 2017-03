Kommentar: Standortdebatte für Böhme nötig Sebastian Beutler über eine emotionale Frage für Görlitz

Die Postkartenidylle ist das eine, die Wirklichkeit eine andere. Das Böhme-Denkmal vor der Stadthalle wirkt besonders anheimelnd in der nebenstehenden Ansicht, aber schon allein der Blick auf die Straße verdeutlicht: So wird es an dieser Stelle von Görlitz/Zgorzelec nie wieder sein. Das Verkehrsproblem ist nicht von der Hand zu weisen, wenn es um den richtigen Standort für das Denkmal geht. Andererseits könnte der Platz vor der Stadthalle das zentrale Verbindungsglied zwischen Görlitz und Zgorzelec werden. Und niemand versinnbildlicht diese Einheit besser als Böhme, weil er zu einer Zeit lebte, als beide Stadthälften nicht durch eine Staatsgrenze getrennt waren.

Bislang ist diese emotionale Diskussion hinter verschlossenen Türen geführt worden – trotz aller Beteuerungen der Görlitzer Doppelspitze Deinege/Wieler zu Transparenz. Schon bei der ersten öffentlichen Beratung im Stadtrat soll die Vorzugsvariante des Rathauses beschlossen werden. Warum diese Eile? Wirklich nur, weil ab August gebaut werden soll? Was sagt denn der Bürgerrat der Innenstadt Ost zu den beiden Standorten? Wo wollen die Bürger ihren Böhme stehen haben? Dieses Meinungsbild einzuholen, sollte sich die Stadt die Zeit nehmen.

