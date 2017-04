Kommentar: Stadtverkehr braucht Zukunftssicherheit Ralph Schermann über wenig Klarheit zur Görlitzer Straßenbahn

Der Görlitzer mag seine Straßenbahn, keine Frage. Tourismusexperten wissen, dass eine Tram jede städtische Außenwirkung aufwertet. Verkehrsexperten aber wissen, dass sich so ein Verkehrsmittel erst ab 100 000 Einwohnern rechnet. Und die Einwohnerzahlen in Görlitz sanken, teils dramatisch. Es war wie schon einmal um 1980, als an der Görlitzer Straßenbahn Fragezeichen klebten. Und so wurde es in den jüngsten Jahren versäumt, rechtzeitig die Weichen für die nächste Zukunft zu stellen. Die Frage, wie es nach Auslaufen bestehender Verträge weitergeht, blieb ohne verbindliche Antworten. Kein Verkehrsbetreiber investiert aber in neue Fahrzeuge, wenn er nicht weiß, ob er diese noch braucht.

Dieses Hinausschieben von Entscheidungen rächt sich jetzt. Viel zu spät haben die Stadträte sich zum Erhalt der Straßenbahn bekannt. Ob der Betrieb da weiter durch die VGG erfolgen sollte oder (wieder) durch einen städtischen Eigenbetrieb mag umstritten sein – so oder so ist endlich der Weg frei, Fördergeld für neue Fahrzeuge zu beantragen. Denn das Aussitzen von Verantwortung hat bisher nur dazu geführt, zu den Schlusslichtern des deutschen Tram-Parkes zu gehören. Sicher sind die jetzigen KT4D-Wagen gut in Schuss, sicher fuhren Görlitzer Wumag-Fahrzeuge einst sogar über fünf Jahrzehnte. Doch zeitgemäß ist das nicht. Ab 2022 fordert die EU barrierefreien ÖPNV, werden Niederflurbahnen gebraucht. Auch das war in Görlitz schon seit vielen Jahren allen Verantwortlichen bekannt.

