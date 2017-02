Kommentar: Stadtrat muss für die Stadthalle handeln Sebastian Beutler über die offenen Fragen der künftigen Nutzung

Regelmäßig kritisiert die Linkspartei im Stadtrat, dass kein Nutzungskonzept für die Stadthalle vorliegt. Erst jüngst äußerte die linke Doppelspitze im Stadtrat, Thorsten Ahrens und Mirko Schultze, diese Ansicht in der SZ. Wir wären allesamt schon ein Stück weiter, wenn die Linke nicht nur kritisieren, sondern auch handeln würde. Hätte sie beispielsweise im Stadtrat einen Beschlussantrag eingebracht, dass der OB ein Nutzungskonzept vorlegen soll, dann wären wir schon weiter. Natürlich richtet sich dieser Vorwurf auch und gerade an die Görlitzer Koalition aus CDU und Bürgerfraktion. Es ist bis heute nicht erklärbar, warum beide zwar einerseits Sicherungs- und Sanierungsschritte für die Stadthalle gutheißen, andererseits aber nichts tun, um die Konzeptarbeit nach vorn zu bringen. Dass das nötig ist, beweisen die Äußerungen aus Dresden. Da sieht die sächsische Regierungszentrale Klärungsbedarf für ein Nutzungskonzept innerhalb der Stadt. Und was tut das Rathaus zu dieser Klärung? Nichts. Das muss endlich aufhören. Denn ohne Nutzungskonzept gibt es vermutlich auch keine weiteren Gelder für das gesamte Haus. Es wäre auch nicht sinnvoll, in dieser Art Steuergelder in ein Haus zu investieren, wo der Hausherr noch gar nicht weiß, was er damit tun will. Ein erster Schritt, das zu ändern, wäre ein Beschluss im Stadtrat: Sanierung bis 2021, OB soll bis Ende des Jahres Nutzungs- und Finanzkonzept vorlegen. Dann wird man immer noch sehen, ob diese knappe Frist mit Bund und Land einzuhalten geht.

