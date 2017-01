Kommentar: Stadt muss sich jetzt beeilen Ingo Kramer über die Pläne für eine neue Oberschule in Görlitz

Völlig überraschend kommt die Erkenntnis nicht, dass Görlitz eine fünfte Oberschule braucht. Schon jetzt platzen die vier bisherigen Einrichtungen aus allen Nähten. Spätestens mit dem Aufstellen der Container in Rauschwalde im vorigen Sommer wurde das deutlich. Doch sind die Container wirklich so super gedämmt, wie es OB Siegfried Deinege behauptet? Zumindest stimmt es verwunderlich, dass die SZ vorige Woche nicht mit den Schülern sprechen konnte – trotz mehrfacher Anfrage per E-Mail und Telefon. So entsteht jedenfalls der Eindruck, dass etwas verborgen werden soll.

Links zum Thema Görlitz braucht eine weitere Schule

Wie dem auch sei: Containerklassenzimmer sollten nicht zur Dauerlösung werden. Deshalb ist es gut, dass der OB jetzt aufs Tempo drückt. Schon bis Februar sollen die wichtigsten Fragen geklärt sein. Das klingt nach einem sinnvollen Zeitplan. Auch in Anbetracht des städtischen Haushaltes, der ja irgendwann mal den Stadträten vorgelegt werden soll. Ein paar geeignete Standorte in der Innenstadt gibt es sicherlich. Wie wäre es zum Beispiel mit dem „Leipziger Platz“? Dort hat die städtische Tochter Kommwohnen drei benachbarte Gründerzeithäuser mit gemeinsamem Innenhof, die ohnehin dringend saniert werden müssen, damit sie nicht zusammenstürzen. Auf der anderen Straßenseite besitzt Kommwohnen eine Freifläche – möglicherweise geeignet für einen Turnhallenneubau und Parkplätze? Das geplante neue Jugendzentrum ist gleich um die Ecke – vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt. Und noch dazu liegt der Standort am Brautwiesenbogen, jener Gegend, die die Stadt ohnehin aufwerten will und für die in den nächsten Jahren auch jede Menge Fördermittel fließen werden. Hier ließen sich also viele Fliegen mit einer Klappe schlagen.

zur Startseite