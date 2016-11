Kommentar: Stadt muss jetzt zugreifen Madeleine Arndt über die Krone, die zum Verkauf steht

Die Stadthalle Krone steht zum Verkauf und damit eine Immobilie in einer hervorragenden Lage. Die Stadt hat jetzt zwei Möglichkeiten. Zugucken oder handeln. Hält man sich zurück und überlässt die künftige Entwicklung des Areals einem privaten Investor, dann muss man die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Vielleicht wird die Stadthalle saniert, vielleicht wird sie abgerissen und an ihrer Stelle entsteht ein Parkhaus oder ein Seniorenheim. Vielleicht passiert aber auch viele Jahre gar nichts, weil der neue Eigentümer kein dringendes Interesse hat, in Bautzen zu investieren.

Wäre es da nicht besser, die Stadt nimmt die Sache selbst in die Hand? Der Kauf der Krone mit den umliegenden Grundstücken bringt echte Chancen für eine positive Entwicklung der Innenstadt. Man könnte die traditionsreiche Stadthalle erhalten. Man könnte aber auch eine zentrumsnahe Grundschule bauen, die sich viele Bautzener Familien wünschen. Oder man investiert in den Wohnungsbau und in die Parkplätze.

Das Lauenareal neben dem Kornmarkt-Center ist aufgrund der vielen verschiedenen Eigentümer seit Jahren eine verfahrene Kiste. Anstatt sich an diesen problematischen Grundstücken festzubeißen, könnte es fruchtbarer sein, jetzt auf das Gelände der Stadthalle zu setzen und es anzupacken.

