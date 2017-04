Kommentar: Spiegel der Görlitzer Gesellschaft Matthias Klaus über Taxifahrer in Görlitz

Da hatte die neue Chefin der Europastadtgesellschaft Görlitz wohl ein bisschen Pech gehabt. Ausgerechnet der Taxifahrer, der sie zuerst durch die Stadt chauffierte, machte die wohl etwas madig. Klar, meckern geht immer. Über Häuser in Görlitz, die immer noch nicht saniert sind, über das derzeitige Baustellen- und damit Fahrchaos in der Stadt, über die immer noch abwandernde Jugend, über die Steuern, über geringe Renten, über die Flüchtlingskrise, über Nordkorea, über Trump, über den Urlaub, den man ja nun doch nicht mehr in der Türkei machen kann – große Güte, es fällt einem ja bestimmt noch mehr ein. Ja, meckern geht immer. Ist ja auch völlig legitim, sich mal den Ärger von der Seele zu reden. Muss es im Taxi sein? Nein. Macht ja auch kein Görlitzer Taxifahrer. Und wenn, dann ist es eher die Ausnahme. Der Fahrgast steigt ein, nennt sein Ziel und möchte so schnell und sicher wie möglich ankommen. Dafür bezahlt er, dafür kassiert der Taxifahrer. Das Drumherum, das Zwischenmenschliche, das Gerede über die Stadt, Gott und die Welt, gibt es gratis dazu. Manchem mag die Sicht der Görlitzer, nicht nur der Taxifahrer, auf ihre Stadt negativ erscheinen. Manchem realistisch, manchem zu optimistisch. Meinungen eben. Zum Glück kann sie jeder sagen.

