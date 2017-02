Kommentar: Spekuliert wird, weil es legal ist Anja Beutler über Spekulationen mit Immobilien

Es ist mehr als ärgerlich, dass alte Industriebrachen zum Spielball von Spekulanten werden können. Natürlich kann man nicht per se jedem Brachen-Käufer derartige, niedrige Absichten unterstellen. Aber seltsam mutet es eben schon an, wenn die Firma vor einem Jahr die Immobilie verkauft und fast für das Doppelte nun wieder abgeben will. Selbst wenn man Auktionskosten zum alten Kaufpreis von 2016 aufschlägt, kämme man im Falle eines erneuten Verkaufs zum jetzt veranschlagten Preis sicher noch auf gut 20 000 Euro Gewinn.

Für Fabriken und Wohnhäuser selbst springt in solchen Fällen meist nichts Gutes heraus. Und für die Gemeinden, die nicht nur mit einem Schandfleck, sondern auch mit einer gefährlichen Ruine leben müssen, ist es mehr als ärgerlich. Kein Wunder, dass Bürgermeister klagen, keine Handhabe zu besitzen, um solchen Hin-und-her-Verkäufen den Riegel vorzuschieben. Eigentum ist im Grundgesetz hoch geschützt. Das ist auch prinzipiell gut so. Den Besitzer unter Druck zu setzen, auch die Pflichten bei seinem Eigentum zu erledigen, ist dann die Aufgabe der Gemeinden. Sicher, das ist mühselig und zäh. Aber es ist meist der einzige Weg. Zwar gibt es zum Glück nicht mehr so viele Industriebrachen wie in den 90ern. Aber auch mit Wohnhäusern spekuliert es sich gut. Das sollte der Gesetzgeber im Blick behalten.

