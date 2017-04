Kommentar: Sparkasse macht guten Job Sebastian Beutler über die Bilanz des Kreditinstitutes

Es hätte gar nicht der Bankenkrise und der Niedrigzinsphase der Europäischen Zentralbank bedurft. Auch ohne diese zwei Umstände wäre das Umfeld herausfordernd genug für die Sparkasse. Vor allem auf den Bevölkerungsrückgang im Landkreis Görlitz musste die Sparkasse reagieren. Hinzu kam der Siegeszug des Internets mit dem damit verbundenen Aufschwung des Online-Bankings. Nun verknüpfen sich diese beiden Entwicklungen auch noch mit den Niedrigzinsen, die das Geschäftsmodell von Sparkassen und Volksbanken infrage stellen. Es geht um nichts anderes, als um die Neuerfindung der Sparkassen.

Bei dieser Neudefinition spielt die Sparkasse an der Neiße eine gute Rolle und macht einen guten Job. Sicher: Auch hier gelang es nicht, alle Stellen zu sichern. Doch der Arbeitsplatzabbau geschah sozialverträglich, viele wechselten zum Landkreis. Auch gingen die Umstrukturierungen nicht zu Lasten der Ertragskraft und der Kapitalstärke der Sparkasse. Zur Absicherung der Einlagen verfügt das Institut über mehr als 230 Millionen Euro. So geht die Sparkasse gut gerüstet in die weiteren Umstrukturierungen. Wohin sie führen werden, ist noch nicht völlig abzusehen. Aber die Sparkasse muss davor keine Furcht haben. Ihre Kunden übrigens auch nicht.

zur Startseite