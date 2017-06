Kommentar: Sozialarbeiter brauchen Sicherheit Matthias Klaus über die Pläne für Oberschulen im Kreis

Die Idee, Schulsozialarbeiter einzusetzen, kommt generell gut an im Landkreis. Zunächst sollen sie „nur“ an den Oberschulen in Erscheinung treten. Ein Ziel ist es dort, die Abbrecherquote zu senken. Benachteiligte Jugendliche sollen profitieren. Schulsozialarbeiter können die Mädchen und Jungen auffangen, ihnen zuhören, helfen, Probleme zu lösen. Oder sogar den Notenspiegel zu verbessern. Das klingt alles sehr gut und ist garantiert auch so gemeint. Bisher war die Schulsozialarbeit im Kreis, so es sie gab, kurzzeitig über Projekte finanziert, mit einer Ausnahme in Görlitz. Das soll sich eigentlich mit der neuen Förderrichtlinie ändern. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht es dann, wie immer, ein wenig anders aus. Problem Nummer eins: So richtig ist bis jetzt die Finanzierung des Vorhabens für die kommenden Jahre nicht geklärt. Bleibt der Freistaat bei seinen Zusagen oder sind die Gelder, die er in diesem Jahr verteilt, nur ein Anschub? Kann den Sozialarbeitern unter diesen Voraussetzungen überhaupt eine Perspektive geboten werden? Apropos: Woher kommen die Fachkräfte eigentlich? Gibt es ausreichend Experten im Kreis, die im Fall einer weiterführenden Finanzierung überhaupt zur Verfügung stehen? 26 Fachkräfte sind schließlich kein Pappenstiel. Fragen, die es zu klären gilt – damit von einer guten Idee am Ende auch etwas Gutes bleibt.

