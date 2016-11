Kommentar: Sonst gibt es bald viele Käbschütztals Jürgen Müller über Rettungsversuche der Gemeinde

Das Ergebnis kam nicht überraschend. Niemand der angefragten Bürgermeister hat Interesse bekundet, die chronisch klamme und zahlungsunfähige Gemeinde Käbschütztal aufzunehmen. Wer bürdet sich das schon ohne Not auf? Und warum sollen diejenigen, die die Lage mit verursacht haben, aus der Verantwortung genommen werden? Zudem fehlt der finanzielle Anreiz, seit es die „Hochzeitsprämie“ nicht mehr gibt. Was überrascht, ist die Art und Weise, wie einige Bürgermeister auf die Anfrage reagierten. Da liest man fast Empörung heraus, wieso überhaupt so eine Frage gestellt werden kann. Das wiederum wirft andere Fragen auf. Denkt man nicht über den Tellerrand hinaus? Ist das Schicksal von Nachbargemeinden egal? Wie ist das eigentlich mit dem Solidarprinzip? Für Käbschütztal sieht es nicht so aus, als ob sich ein Partner fände.

Die einseitige Orientierung auf Meißen vor drei Jahren rächt sich jetzt. Der Gemeinderat muss jetzt endlich Entscheidungen treffen, vor denen er sich bisher weitgehend drückte. Dennoch – aus eigener Kraft kann es Käbschütztal nicht schaffen. Selbst noch so hohe Steuererhöhungen und harte Einsparungen können die finanzielle Krise nicht auf Dauer lösen. Landkreis, Freistaat und Bund sind gefragt, die Kommunen besser mit Finanzen auszustatten. Sonst gibt es bald viele Käbschütztals.

