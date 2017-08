Kommentar: Solche Unternehmer braucht es mehr Thomas Mielke über die Expansion der Firma Kröber

Die Expansion der Mobile Haus-Krankenpflege Kröber GmbH ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass sich die Oberlausitzer auch ohne Großinvestor von anderswo wirtschaftlich Schritt für Schritt allein aus dem Schlamassel ziehen. Das Unternehmen hat den Bedarf an Wohnraum und Pflege für Senioren erkannt, geht seinen Weg konsequent, für eine einstige Zwei-Mann-Firma mit erstaunlichem Mut und schafft Arbeitsplatz um Arbeitsplatz. Wenn es dabei Mitbewerber verdrängen würde, wäre das was anderes. Aber der Bedarf ist viel zu groß, als dass ein ruinöser Konkurrenzkampf zu befürchten wäre. Die Bevölkerung wird immer älter. Viele Senioren haben ihre Kinder in den letzten 20 Jahren an einen Arbeitsplatz im Westen verloren, sodass sich Tochter oder Sohn im Alter nicht mehr um sie kümmern können. Umso wichtiger werden Angebote in Wohngemeinschaften, betreutem Wohnen, in der Tages- und stationären Pflege. Nicht umsonst sind in den letzten Jahren viele Altenheime eröffnet worden. Über die Arbeitsplätze hinaus belebt die Firma in Zittau ein stadtbildprägendes Gebäude. Auch das ist ein Glücksfall. Setzt Frau Kröber ihre Pläne so um wie angekündigt, sollte sich die Zittauer Rathausspitze fragen, ob der Zittauer Unternehmer des Jahres immer aus dem produzierenden Gewerbe oder dem Handel kommen muss ...

zur Startseite