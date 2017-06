Kommentar: So viel Verrücktheit steckt an Constanze Knappe über das einzigartige Welpenturnier

Mehr als 700 Knirpse wirbeln auf einem Haufen umher. Man muss schon mehr als ein bisschen verrückt sein, umso etwas auf die Beine zu stellen. Dass es geht, haben Cheforganisator Frank Konietzky und sein 15-köpfiges Organisationsteam beim internationalen Kita-Welpenturnier gestern in Weißwasser bewiesen. Die Idee ist toll, die Umsetzung ebenso. Auch wenn an der einen oder anderen Stelle fürs nächste Mal ein bisschen zu feilen sein wird. Bereut hat es sicher niemand, dort dabei gewesen zu sein. Von den Teilnehmern gewiss nicht, egal auf welchem Platz sie am Ende einkamen. Und von den Helfern und Sponsoren ganz sicher auch nicht. Das Lachen der Knirpse, wie es hundertfach zu hören war, entschädigt für alle Mühen.

Zum Glück gibt es solche Verrückten, befand OB Torsten Pötzsch, der gestern selber von 6 Uhr an den ganzen Tag im Gelände am Turnerheim zugange war. Menschen wie Frank Konietzky ziehen andere mit. Das braucht diese Stadt, das braucht unser Land. Ihnen allen sei Dank.

