Kommentar: So viel Schutz wie nötig, bitte! Anja Beutler über mögliche Sicherheitsprobleme für medizinisches Personal.

Man kann aus einer Mücke auch leicht einen Elefanten machen. Und genau das wollen Rettungsdienste und Klinikum nicht. Zwar mag es auf Außenstehende befremdlich wirken, dass mehr Schutz für die Mitarbeiter im Gesundheits- und Rettungswesen auch eine Kehrseite haben kann. Nachvollziehbar sind – bei näherer Betrachtung – die Argumente dann aber doch. Wenn sich die Krankenschwestern in der Notaufnahme nur noch hinter Panzerglas verstecken, kann man daraus schließen: Entweder wollen sie nicht helfen, oder es ist lebensgefährlich, im Krankenhaus zu arbeiten. Beides ist fatal und außerdem an den Haaren herbeigezogen.

Dass auch die Sache mit den Schutzwesten für den Rettungsdienst ein Geschmäckle haben kann, sieht man ebenfalls erst auf den zweiten Blick: Mit den Westen kommen die Sanitäter wie Polizisten daher. Das kann in kritischen Situationen zu Problemen führen und am Ende gefährlich werden. Nicht umsonst pocht der Rettungsdienst auf seine Neutralität. Dennoch ist eines klar: Ein gewisses Maß an Sicherheit und Respekt müssen all jene haben, die das Leben anderer Menschen retten. Denn diese Berufe sind zu wichtig. Übertreiben ist dabei aber genauso schädlich wie tiefstapeln. Natürlich bringen manche Krankheiten per se Aggressivität mit sich. Aber in vielen Fällen helfen im Alltag Deeskalationsschulungen mehr als eine Weste.

