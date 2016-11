Kommentar: So schaffen wir es nicht Peter Anderson über den Umgang mit Flüchtlingen

Nein, rein von der Papierform ginge eine Abschiebung der Meißner Familie Oueslati völlig in Ordnung. Tunesien wurde zu einem sicheren Herkunftsland erklärt. Dann kann eine tunesische Familie auch dorthin zurückgeschickt werden.

Was nicht auf dem Papier steht: Die Oueslatis haben Meißen in den vergangenen drei Jahren bereichert. Mit ihnen und bei ihnen haben sich Menschen mit teils weit auseinandergehenden Ansichten getroffen. Die tunesischstämmigen Meißner haben weit mehr für den Zusammenhalt in der Stadt getan als mancher sächsische Ureinwohner, dessen Vorfahren sich hier mit Heinrich I. angesiedelt haben. Alle fünf Familienmitglieder sprechen Deutsch, sind Christen, bildungshungrig und fleißig. Kurz und gut: Sie sind ein Gewinn für unser Land.

2015 wurde Recht gebeugt, um Hunderttausende Ausländer in unser Land zu lassen. Jetzt wird plötzlich stur daran festgehalten, um Familie Oueslati aus Sachsen zu werfen? Was für ein Signal wird damit an andere Flüchtlinge ausgesendet? Sie müssen doch die logische Konsequenz ziehen, dass die beste Strategie, um in Deutschland zu bleiben, im Vernichten ihrer Papiere und dem Verweigern des Spracherwerbs besteht.

Nein, mit solchen, von reinem Quotendenken diktierten Beschlüssen wie der beabsichtigten Abschiebung der Oueslatis werden wir es nicht schaffen, Hunderttausenden Flüchtlingen bei uns eine Heimat zu geben. Stattdessen wird mit solchen Aktionen selbst längst integrierten Ausländern der Glauben an ein gerechtes und klug agierendes Deutschland genommen. Die kurzfristige Rücknahme der Abschiebung ändert dabei nichts an der Absurdität des Vorfalls vom Donnerstag.

