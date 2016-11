Kommentar: So hilft jeder dem Schulerhalt Holger Gutte über eine notwendige Steuererhöhung

Sicherlich sind die Einschnitte, die Bertsdorf-Hörnitz jetzt auf sich nehmen muss, damit die Sanierung der Grundschule im Ort finanzierbar wird, groß. Manche schon geplante Projekte müssen verschoben werden. Und Steuererhöhungen will im Grunde auch kein Gemeinderatsmitglied gern mittragen. Aber in Bertsdorf-Hörnitz ist es nun notwendig. Zumindest, wenn man sich weiter für den Erhalt der Schule im Ort bekennen will. Die Abgeordneten tun das seit Jahren. Im Schnitt soll im Ort jeder künftig knapp zehn Euro mehr Grundsteuer B zahlen. Das sollte jedem der Erhalt seiner Schule im Ort wert sein. 160 Kinder gehen derzeit in der Gemeinde in den Hort beziehungsweise in die Kindertagesstätte. Die Steuererhöhung wird ihnen zugutekommen. „Wo sollen unsere Kinder denn sonst hin“, fragte CDU-Gemeinderätin Dana Aedtner deshalb richtig auf der jüngsten Ratssitzung und stimmt höheren Steuern zu. Das sollte sich auch jeder Fragen, der anders denkt.

