Kommentar: So geht es nicht, Herr Buchholz Romy Kühr über die Kooperation von Medien und Rathaus

Auf dieser Seite hätte eigentlich ein Interview stehen sollen, in dem sich Oberbürgermeister Dietmar Buchholz und Bauamtsleiter Albrecht Gubsch zur Fällaktion auf dem Wettiner Platz äußern. Beide hatten einem Interview zugestimmt und es mit der SZ-Redaktion geführt. Die Redaktion hat das Interview zum Autorisieren an den OB geschickt – und einen völlig umgeschriebenen Text zurückbekommen.

Dass die Redaktion den betreffenden Interview-Partnern die Wortlaut-Interviews vor dem Druck zum Autorisieren zuschickt, ist ein Entgegenkommen. Pflicht ist das nicht, der Presserat empfiehlt es lediglich. Der Sinn ist, dass der Interviewpartner noch einmal prüfen kann, ob seine Aussagen auch so wiedergegeben wurden, wie er sie geäußert hat. In diesem Fall kamen aber zum Teil völlig gegensätzliche Aussagen zu dem zurück, was der OB und der Bauamtsleiter ursprünglich im Gespräch gesagt hatten. So geht es nicht! Deshalb haben wir auf den Abdruck des Wortlautinterviews verzichtet. Stattdessen finden unsere Leser auf dieser Seite einen ausführlichen Bericht mit den Informationen zu den Baumfällarbeiten auf dem Wettiner Platz.

