Kommentar: Sicherheitstrainings zur Pflicht machen

Den Angehörigen der Motorradfahrer, die jährlich – wie erst am Wochenende zwischen Kiesdorf und Ostritz sowie bei Oppach – auf den Straßen verunglücken, sich schwer verletzen oder gar sterben, gehört unser Mitgefühl. Oft sind es junge Väter, Ehemänner, Brüder, die es aus dem Leben, aus ihren Familien reißt. In der Hälfte der Fälle, so sagt es die Polizeistatistik, sind sie selbst schuld. Motorradfahrer, die in Lücken springen, rechts überholen, mit 180 über die Landstraße düsen – von solchen Erlebnissen kann wohl jeder Autofahrer berichten. Doch wie hält man sie davon ab? Gutes Zureden reicht offenbar nicht. Härtere Strafen sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss, wie Untersuchungen zeigen. Vielleicht muss eine Pflicht zum jährlichen Fahrsicherheitstraining eingeführt werden, damit Motorradfahrern die Gefahren immer bewusst bleiben. Noch schwieriger aber ist es, die anderen 50 Prozent der Fälle zu reduzieren. Wie bringt man den Autofahrern bei, besser auf Motorradfahrer zu achten?

Links zum Thema Risiko auf zwei Rädern

zur Startseite