Kommentar: Service siegt Alexander Kempf über den Wettbewerb um junge Mediziner in der Oberlausitz

Bei Politikern wie Fußballtrainern wird nach hundert Tagen gerne eine erste Bilanz gezogen. Haben sie die selbst gesteckten Ziele erreicht und die Erwartungen anderer erfüllt? Als Bewertungsmaßstab werden dann gerne Punktzahlen und Tabellenplätze oder aber Umfragewerte zurate gezogen. Doch wie bewertet man eigentlich den Erfolg einer Imagekampagne wie jener des ostsächsischen Ärztenetzes? Die Klickzahlen des Videos könnten ein Kriterium sein oder die Nummer der Ärzte, die sich bisher an das Netzwerk gewendet haben. Beides kann sich sehen lassen.

Wirklich entscheidend ist aber das, was im Hintergrund passiert. Netzwerkmanager Joachim Tauch ist stetig am Kontakte knüpfen – und zwar nicht nur mit jungen Medizinern. Diese Verbindungen sind das Fundament, um in den kommenden Monaten und Jahren einen besseren Service für junge Mediziner zu leisten. Ganz gleich, ob diese nun aus Erfurt oder Ecuador, Wiesbaden oder Weißrussland kommen. Wer Medizin studiert, der hat in der Regel wenig Zeit für anderes. Ein Ärztenetzwerk, das ihm schnell und verbindlich Angebote unterbreiten kann, ist ein Pfund, mit dem sich der Landkreis Görlitz im Wettbewerb mit anderen Regionen einen entscheidenden Vorteil verschaffen kann.

