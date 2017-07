Kommentar: See-Besucher sehen endlich Entwicklung Daniela Pfeiffer über die Verwandlung des Berzdorfer Sees

Es ist wohl das bislang ereignisreichste Jahr am Berzdorfer See. Das Jahr, in dem auch der letzte über Stillstand maulende Besucher seine Meinung vielleicht ändert. Denn, dass es nach Jahren einen ordentlichen Vorwärtsruck gibt – und zwar auch auf Görlitzer Seite – sieht man. Das erste Hotel wird gebaut, das Hafengebäude entsteht. Die gastronomischen Angebote werden mehr – bis hin zu den kleinen Imbissständen am Nordstrand. Auf diese gesamte Entwicklung können Besucher und alle See-Akteure bei Lagunenfest oder zur Seewoche auch ruhig mal das Glas heben.

Links zum Thema Saison kommt erst jetzt in Fahrt

Dennoch ist es noch ein Naherholungsgebiet in Kinderschuhen. Wie ein entwickelter See aussieht, der touristischer Magnet auch überregional ist, sieht man anderswo. Da gibt es viele Hotels, noch mehr Gaststätten, Sportangebote, Fahrgastschiffsverkehr. Wenn der jetzt eingeschlagene Kurs beibehalten und unermüdlich um neue Investoren gebuhlt wird, diesen zudem durch schnelle und unkomplizierte Genehmigungsverfahren Rückenwind gegeben wird – dann kann der See sicher schnell groß werden.

zur Startseite