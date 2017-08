Kommentar: „Schwein gehabt“ ist nicht immer gut Gabriela Lachnit über die Anwesenheit von Jägern bei der Ernte

Überall in der Region ziehen dichte Staubwolken über die Felder. Mähdrescher verursachen sie beim Dreschen von Getreide. Es ist Erntezeit. Für Landwirte sind das jetzt sehr arbeitsintensive Wochen. Es gilt, das Getreide zum richtigen Zeitpunkt und in bester Qualität einzubringen. Nur so lassen sich gute Erlöse erzielen. Dass bei der Ernte neben Mähdreschern und Traktoren mit ihren Besatzungen oft auch Jäger mit dem Gewehr vor Ort auf dem Feld sind, hat seine Richtigkeit. Denn in den Feldern suchen immer auch Wildtiere Unterschlupf. Vorzugsweise im Raps und im Mais halten sich Wildschweine auf. Zwar fühlen sie sich von den Erntearbeiten gestört, aber manchmal tauchen sie erst im letzten Teil des Schlages auf. Dann sind vor allem die Frischlinge und die Überläufer ein Ziel für den Jagdmann, der unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen schießen darf.

Der Einsatz der Jäger auf dem Feld bei Erntearbeiten erfolgt in Absprache zwischen Landwirten und Jagdgenossenschaft. Häufig sind Landwirte Mitglied in dieser Genossenschaft, ohne selbst Jäger zu sein. Auch das ist Teil der Bemühungen, den zu großen Wildschweinbestand zu verkleinern. Ziel ist es, Schäden in der Landwirtschaft durch Schwarzkittel zu minimieren. Kleine Bestände führen außerdem dazu, der Afrikanischen Schweinepest weniger Chancen auf Ausbreitung unter den Schwarzkitteln zu geben.

