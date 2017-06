Kommentar: Schutzwohnungen im gesamten Kreis Matthias Klaus über das Thema Gewalt gegen Frauen

Wenn sich der Trend so fortsetzen würde, wäre es ja eine überaus erfreuliche Entwicklung: Gewalt gegen Frauen in der Oberlausitz, nicht nur im Kreis Görlitz, geht zurück. Nun kann man über die Gründe spekulieren und die „üblichen Verdächtigen“ zitieren: Abwanderung, Frauenschwund in der Region, Überalterung und, und, und. Dass die Zahl der Asylsuchenden in der Oberlausitz gesunken ist, sicherlich auch ein Grund. Die Flüchtlingswelle hatte das Landratsamt Anfang vergangenen Jahres für die – damals steigende Zahl – an Gewaltfällen gegen Frauen mitverantwortlich gemacht. Aber nur dieses als Grund zu nennen, ist natürlich zu kurz gegriffen. Da sind eher die Argumente der Polizei einleuchtender: Arbeitslosigkeit, Drogen aller Art, wirtschaftliche Misere, Frust. Zu entschuldigen ist damit die Gewalt gegen Frauen – im Übrigen gibt es auch Gewalt gegen Männer – selbstverständlich keinesfalls. Die derzeitige Einschätzung des Landratsamtes ist nicht mehr als eine Momentaufnahme, die Statistik kann Ende des Jahres ganz anders aussehen. Insofern ist der Vorschlag der Linken im Kreistag überdenkenswert: Schutzwohnungen flächendeckend – nicht nur in einer Region.

