Kommentar: Schnelleres Handeln spart viel Geld ein

Das Problem ist nicht neu: Schon vor Jahren musste die Stadt regelmäßig hohe Summen für Notsicherungen aufbringen, weil Eigentümer ihre Häuser vergammeln ließen und auch dann nicht auf Aufforderungen der Stadt reagierten, wenn die Häuser schon fast zusammenstürzten. Ihren Höhepunkt erreichte diese Entwicklung im Jahr 2011, als die Stadt 435 000 Euro aufbrachte. Auffällig ist jedoch: Seit einigen Jahren gehen diese Summen deutlich zurück. Voriges Jahr hat die Stadt nur noch dreieinhalb (!) Prozent der Summe von 2011 aufgebracht. Doch woran liegt das? Gibt es etwa weniger marode Häuser als früher? Oder zahlen jetzt fast alle Eigentümer selbst? Oder unternimmt die Stadt weniger als früher?

Von allem ein bisschen, so scheint es. Die Stadt sagt, dass kritische Häuser jetzt regelmäßiger besichtigt werden. So können kleine Verschlechterungen wie lose Dachziegel oder kaputte Fenster schnell angemahnt und behoben werden. Das lasse in vielen Fällen eine Ersatzvornahme überflüssig werden. Die Stadt handelt jetzt also, bevor das Kind in den Brunnen fällt – und damit, bevor es richtig teuer wird. Das klingt nach einem sinnvollen Vorgehen – im Interesse der Häuser, aber auch im Interesse der städtischen Finanzen. Doch wie die Landeskronstraße 34 zeigt, hilft es leider auch nicht immer. Hier hat offenbar niemand erkannt – oder erkennen können –, in welchem Zustand das Haus tatsächlich ist.

