Kommentar: Schnell handeln, um Werte zu senken Sabine Ohlenbusch über die Belastung im Grundwasser im Landkreis Görlitz

Egal, woher sie kommen, Nitrate im Grundwasser sind ein großes Problem. Und nicht nur dort tragen Verbindungen aus Stickstoff dazu bei, dass immer mehr Menschen Gesundheitsprobleme entwickeln. Denn auch der berüchtigte Feinstaub aus Dieselauspuffen besteht aus solchen Verbindungen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat Stickstoff deshalb als eines der großen Umweltprobleme der heutigen Zeit bezeichnet und fordert eine große Strategie von der Bundesregierung.

Links zum Thema Wie viel Dünger darf es sein?

Nur, wenn niemand weiß, woher die Nitrate im Grundwasser kommen, wird das schwierig. Für ausgiebige Forschungen ist die Zeit zu kostbar. Es dauert ja ohnehin lange, bis sich die Änderungen im Grundwasser bemerkbar machen. Richtlinien für die Landwirtschaft erscheinen als verhältnismäßig einfacher Weg, in vielen Gegenden der Republik etwas zu verändern. Aber bei den hiesigen punktuellen Spitzen ist nicht von einem allgemeinen Fehlverhalten der Bauern auszugehen. Zumal einige Maßnahmen, wie breite Grünstreifen zu den Messpunkten hin, keine Wirkung gezeigt haben. Auf der anderen Seite ist nicht nur das Grundwasser, sondern auch mancher See von den Einflüssen der Menschen betroffen – zwar weniger durch Nitrate, aber wohl durch Phosphate. Ein wichtiger Faktor sind hier sicher auch die Abwässer aus den Kommunen, die letztlich von uns allen kommen. Hier gibt es einige Änderungen, die gerade umgesetzt wurden und werden. Was sie helfen, werden wir sehen. In einigen Jahren.

zur Startseite