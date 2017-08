Kommentar: Schmerzlich für die Kunden

Wer freut sich schon über Post, die Preiserhöhungen ankündigt? Der Ärger der betroffenen Bankkunden ist verständlich, wenn sie nun tiefer in die Tasche greifen müssen. Ob sie den Argumenten und Erklärungen der Kreditinstitute ihres Vertrauens folgen können, sei dahingestellt. Das wird sich möglicherweise in Kontowechseln zeigen. Immerhin gibt es Alternativen: Einige Banken im Landkreis erhöhen nicht oder noch nicht. Von den Entwicklungen wie Niedrigzinsen, Bevölkerungsrückgang oder Zunahme des Onlinebankings sind schließlich alle betroffen. Nicht zuletzt ist die Bankenkrise noch nicht lange her. All das hat so manche Bank in schweres Fahrwasser steuern lassen, auch die eine oder andere Filialschließung nach sich gezogen. Und nun eben auch höhere Gebühren. Das ist schmerzlich für die Kunden.

Auf der anderen Seite kommt es ihnen wieder zugute. Nur durch die höheren Einnahmen schließlich können die Banken weiterhin so gut dastehen, wie sie es tun. Nur so sind sie weiter in der Lage, Kredite auszureichen. Neubau, Sanierung – all das bringt die Region voran. Nicht zuletzt ist es auch die Vereinsförderung, die die Banken rege betreiben. Selbst die in Berlin sitzende Spardabank gibt Geld nach Sachsen – sie unterstützt die Krebsforschung.

