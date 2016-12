Kommentar: Schließung von Heimen ist richtig Catharina Karlshaus über die Räumung des Flüchtlingsheimes.

Sandra Wolf hat die Zeit eingeholt. Eben noch mühte sich die Leiterin des Großenhainer Flüchtlingsheims An der Turnhalle darum, Familien vier verschiedener Nationalitäten ein Zuhause zu geben. Deren Kindern einen Platz in der Schule zu sichern, ihnen über bürokratische Hemmschwellen hinweg zu helfen oder Streit zu schlichten, in Situationen, in denen die Nerven der Fremden ganz einfach blanklagen. Sandra Wolf war – wie ihre Heimleiterkollegen kreisweit – immer da und seit 2015 selten zu Hause.

Nun ist aber plötzlich alles vorbei. Erregten sich vor genau einem Jahr noch die Gemüter der Landkreisbewohner darüber, dass Dresdens Oberbürgermeister Flüchtlinge ins Umland abschieben will, ist nun der Ansturm abgeebbt. Zurück bleiben leergezogene Gebäude, Helfer ohne Job und sicher auch die eine oder andere Illusion, die auf der Strecke blieb. Dass der Landkreis Einrichtungen dichtmacht, ist aber absolut richtig. Denn auch die Behörde hat inzwischen die Zeit eingeholt. Und in dieser spielt Geld noch immer eine entscheidende Rolle.

