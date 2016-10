Kommentar: Sauber geklärter Geldfluss Matthias Klaus über Spenden für den Landrat

Er hat ein bisschen dünnhäutig reagiert, der Landrat, während der jüngsten Kreistagssitzung beim Thema Spenden. 1000 Euro werden wohl noch dazukommen, vom Empfang der Musikschule. Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien hat den mit begleitet, insgesamt kostete das Ganze wohl 4500 Euro, der Landrat bezahlte davon drei Viertel. Es ist so oder so immer eine schmale Gratwanderung, wenn Politiker Spenden annehmen, wie sie dann damit weiter verfahren. Im Landkreis Görlitz ist das sauber geregelt. Der Kreistag beschloss während seiner jüngsten Sitzung, wer welche Gelder bekommen soll, darunter eine erkleckliche Summe, die der Landrat zu seinem runden Geburtstag bekam. Die Stiftung Kunst und Kultur in der Oberlausitz wurde bedacht, ebenso die Kreismusikschule Dreiländereck, das Wolfsbüro und damit das Kreisforstamt und die Erdbebenopfer in Mittelitalien über die Institution Caritas International. Es bleiben am Ende keine Fragen offen, wohin welches Geld fließt. Dass die Kreisräte diese verständliche und durchschaubare Vorgehensweise würdigen, zeigt sich bei der Abstimmung. Die große Mehrheit befürwortet die Verteilung der Gelder. Der Landrat jedenfalls muss sich keine Fragen mehr stellen lassen, was mit den Spendengeldern zu seinem 60. Geburtstag passiert ist. Dass es immer noch nicht geklärt ist, ob er einen Baum, ein Buch und einen Blumenstrauß annehmen darf – geschenkt. Man kann es auch mit der Korrektheit übertreiben. So oder so: Der Landrat macht transparent, wer wie viel und warum an Geld spendet. Das ist richtig so.

Links zum Thema Wohin mit dem Geburtstagsgeld?

zur Startseite