Kommentar: Ross und Reiter beim Namen nennen!

Eigentum verpflichtet. Dieser Grundsatz ist, was Landbesitz betrifft, hierzulande weitestgehend ausgehebelt. Aus Datenschutzgründen dürfen Ross und Reiter in der Regel nicht beim Namen genannt werden. Also wem ein bestimmtes Flurstück gehört. Wenn also ein Landbesitzer auf seinem Grundstück ein Windrad bauen lässt, dann kassiert er jährlich beträchtliche Summen von der Windenergieindustrie dafür. Alle anderen gehen leer aus, müssen mit Schattenwurf, Laufgeräuschen und Infraschall zurecht kommen – vom Anblick der Riesenräder einmal ganz abgesehen. Um das Ganze ein bisschen gerechter zu machen, gibt es Bürgerwindparks, wo Anwohner an den Gewinnen beteiligt werden. So etwas hatte auch die Gemeinde Klipphausen angedacht, wie Bauamtsleiter Schneider sagt: „Aber das ist alles noch nicht entschieden.“

Entschieden ist, dass die Gemeinde in Röhrsdorf – und nicht nur dort – teure Wasserrückhaltebecken bauen muss, weil auf den Feldern selbst nichts dafür getan wird, dass das Wasser etwa bei Starkregen auf der Fläche gehalten wird. Die Landwirte sagen, dass die Verpächter keinen Cent Pacht für den Erosionsschutz abgeben wollen. Die Verpächter wiederum, also die Landbesitzer, verstecken sich bequem dahinter, dass ja niemand wissen darf, wem das Land gehört. Es ist an der Zeit, diese Zustände zu ändern. Es kann nicht sein, dass bis in alle Ewigkeit die Gewinne privatisiert und die Kosten vergesellschaftet werden. Wenn es gerechter bei Windenergie und Landwirtschaft zugehen soll, dann müssen die Landbesitzer in die Pflicht genommen werden – denn Eigentum verpflichtet.

