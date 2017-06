Kommentar: Richtiger Weg des Landkreises Matthias Klaus über den geplanten Ausbildungsverbund

Es ist richtig, was der Kreis da vorhat. Angesichts der immer älter werdenden Gesellschaft und damit steigenden Zahl Pflegebedürftiger, sei es nun stationär oder ambulant, müssen auch entsprechend gut ausgebildete Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Ein Ausbildungsverbund, eine zentrale Anlaufstelle – ob nun in Görlitz oder anderswo im Landkreis – kann da helfen. Doch es geht nicht nur um die Anzahl der Lehrlinge, sondern auch um die Qualität.

In einer Untersuchung, die für das Landratsamt erstellt wurde, liest es sich beispielsweise so: „Viele Auszubildende erreichen nur mit großer Mühe die gesteckten Ausbildungsziele und werden beziehungsweise können von den Ausbildungsbetrieben trotz Fachkräftemangel nicht übernommen werden.“ Als Gründe nennt die Untersuchung Defizite in „Abstimmung zwischen fachpraktischer und theoretischer Ausbildung“. Mit einem Ausbildungsverbund könne der Ausbildungsstandard, die Ausstattung verbessert, die Lehrlinge stärker an Ostsachen gebunden werden. Alles gut und richtig.

Aber dennoch: Es regt sich zu Recht Widerstand im Süden, vielleicht auch noch anderswo. Eine Zittauer Bildungsgesellschaft kann man nicht einfach schließen. Wenn die medizinische Ausbildung wegfällt, muss es Alternativen geben.

