Kommentar: Richtiger Sicherheits-Kurs der Banken Matthias Klaus über nächtliche Schließungen

Bekommt Görlitz jetzt ein „echtes“ Großstadt-Problem? Werden bisher nachts geöffnete Bankfilialen zum Zufluchtsort für Menschen ohne Bleibe? Schließen deshalb vielleicht Kreditinstitute ihre Selbstbedienungsfilialen in der dunklen, kalten Jahreszeit schon früher ab? Was bei der Sparda Bank am Postplatz in Görlitz derzeit abläuft, die vorzeitige Schließung der Räumlichkeiten, ist anderswo schon gang und gäbe. In Berlin beispielsweise machen Kreditinstitute Filialen seit Jahren regelmäßig des Nachts dicht, um sich vor ungebetenen Gästen zu schützen. Aus Sicht der Banken ist das natürlich verständlich. Wer möchte schon als Unternehmen mit – wie auch immer verschmutzen Geschäftsräumen – in Verbindung gebracht werden? Und wer will als Kunde früh von üblen Gerüchen in der Bank des Vertrauens begrüßt werden? Das Image des Geldhauses könnte schließlich leiden, deshalb lieber Tür zu. Tagsüber kann die Bank von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, ungebetene Gäste vor die Tür setzen lassen. Das Problem ist die Nacht. Noch scheint dies in Görlitz ja ein Einzelfall zu sein. Viel wichtiger in der Region ist die Sicherheit der Selbstbedienungs-Filialen der Banken. Hier geht es nicht um Leute, die sich ein paar Stunden aufwärmen wollen, hier geht es um kriminelle Machenschaften, darum, möglicherweise beim Sprengen eines Geldautomaten unbeteiligte Menschen in Gefahr zu bringen. Die Banken rüsten dagegen auf. Das ist richtig. Kameras zur Täteridentifizierung sind das eine, Technik, die das Geld der Bank und ihrer Kunden schützt, das andere. Beides ist leider nötig.

