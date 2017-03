Kommentar: Rettung in letzter Minute Ingo Kramer über die Pläne für die Villa Goethestraße 5

Bei Facebook werden sich die Kommentare wieder überschlagen: Die Polen kaufen unsere Häuser auf! Mit Verlaub: Solche Sätze sind Unsinn. Die einstige Ingenieurschule stand jahrelang zum Verkauf. Das hat kein Deutscher genutzt. Die Konsequenz: Der Zustand der unsanierten Villa wurde immer schlechter, es regnet ein, drinnen hat das Wasser schon deutliche Spuren hinterlassen. Jetzt ist es allerhöchste Zeit, das Dach dicht zu bekommen. Wenn nicht, ist die Villa in wenigen Jahren eine Ruine. Beispiele dafür gab es in Görlitz in den vergangenen Jahren zur Genüge. Solange das Dach dicht ist, ist alles okay. Ist es das nicht mehr, dauert es nur wenige Jahre, bis im Inneren die Decken einstürzen.

Genau deshalb ist es großartig, dass sich nun jemand in das Haus verliebt hat und sofort loslegen will mit den Sicherungsarbeiten. Da ist es egal, ob es ein Deutscher ist, ein Pole, oder ein Mensch von sonst woher. Hier geht es um den Erhalt des Gebäudes. Und der neue Eigentümer kündigt an, alles möglichst originalgetreu sanieren zu wollen. Das nötige Geld scheint er zu haben. Etwas Besseres konnte der Villa nicht mehr passieren.

