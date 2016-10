Kommentar: Rennpappe mit Risiken Alexander Kempf über ein in die Jahre gekommenes Auto

Geschraubt worden ist am Trabant 601 seit jeher. Es dürfte keinen Ostdeutschen geben, der nicht eine Anekdote über den Zweitakter erzählen kann. Der Wagen ist in der DDR schließlich omnipräsent und doch immer auch Mangelware gewesen. Deshalb wurde ihm im real existierenden Bastler- und Schrauberstaat ja so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Doch die Rennpappen von einst haben mit den aufgemotzten Wagen von heute nur noch wenig gemein. Denn um noch schneller zu werden, setzen Teams teilweise neue Motoren und Getriebe ein.

Doch auch wenn der Trabant so das Tempo eines VW Golf erreicht, in Sachen Sicherheit vergleicht man ihn besser mit einem Fahrrad. Überrollkäfige mögen den Schutz für den Fahrer erhöhen. Trotzdem ist der Trabant hinsichtlich vieler Sicherheitsstandards hoffnungslos veraltet. Wäre er aus Metall, würde man wohl von einem alten Eisen sprechen. Trotzdem gibt es noch Hoffnung für Rallyefreunde, die weiter Trabant fahren wollen. Sie müssen aber in Sachen Leistung einen Gang runterschalten. Das erscheint absolut angemessen. In ihrem Interesse.

