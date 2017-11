Kommentar: Reichsbürger sind keine harmlosen Spinner Ralph Schermann über einen bei der VGG entlassenen Kontrolleur

Bisher waren Meldungen über solche Leute selten, aber witzig: Wenn wieder einer mit selbst gebasteltem Ausweis vom „Freistaat Preußen“ in eine Polizeikontrolle geriet. Oder wenn einer sein Autokennzeichen verkehrt herum anschraubt, um dem Staat eins auszuwischen. Doch längst ist Schluss mit lustig. Reichsbürger tauchen immer öfter auf und greifen zunehmend auch zur Gewalt. Am 19. Oktober 2016 hat einer von ihnen in Franken einen Polizisten erschossen. Es sind keine harmlosen Spinner.

Diskutieren hilft nichts. Wer über Recht und Gesetz mit Reichsbürgern debattiert, verliert. Einzig sinnvoll wäre es nur, zu fragen, wie denn ihr Staat aussehen soll. Dann wird schnell klar, dass es ihnen nicht um Demokratie geht, sondern um wirren Nationalismus. Auch auf die Frage, wie sie für ihre geforderten Grenzen von dunnemals bis heute die entsprechenden Steuern nachzahlen wollen, wird es keine Antwort geben. Oder darauf, warum sie Sozialleistungen von einem Staat annehmen, den sie ablehnen. Erst recht nicht darauf, wie schizophren es eigentlich ist, als Ablehner des BRD-Rechts jenes als Kontrolleur durchsetzen zu wollen. So geschehen bei der Görlitzer VGG. Gut, dass der Betreffende nun dazu keine Gelegenheit mehr hat. Doch dass sich sein bisheriges Auftreten auch auf Kollegen ausgewirkt haben könnte, vermutet mancher, der schon mit ihnen zu tun hatte. Darauf zu achten, ist die Geschäftsführung gut beraten.

