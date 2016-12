Kommentar: Regierung wird nicht aus Schaden klug Peter Anderson über die Benachteiligung von freien Schulen

Wie kurz das Gedächtnis einiger Beamter im Kultusministerium offenbar zurückreicht. Im November 2013 urteilte der Verfassungsgerichtshof, dass Schulen in freier Trägerschaft auskömmlich finanziert werden müssen, wie es im Juristendeutsch so unvergleichlich verschroben heißt. Die Staatsregierung müsse die Höhe der staatlichen Finanzierung exakt und transparent ermitteln. In der Folge trat im August vergangenen Jahres ein neu gefasstes Gesetz über Privatschulen in Kraft.

Ein paar Monate später scheinen die Lehren aus dieser schallenden Ohrfeige der obersten Richter bereits wieder vergessen zu sein. Die neu berechneten Schülerkostensätze – also das Geld, welches die Schule pro Schüler erhält – bleiben meilenweit hinter der Tariferhöhung zurück. Das große Lehrer-Anreiz-Programm, mit welchem die Staatsregierung die Versäumnisse ihrer CDU-Kultusminister ausbügeln möchte, lässt die freien Schulen erst einmal außen vor.

Ganz praktisch gesehen ist diese Ignoranz erst einmal fahrlässig. Sie vernachlässigt, dass die Privatschulen zu einem nicht unwesentlichen Teil Spitzen abfangen, die das staatliche System nicht abdecken kann. Zudem füllen sie Lücken, die das Aussieb-System von Oberschule und Gymnasium nicht zu bedienen vermag.

Auf der politischen Ebene verbreitet diese Ignoranz noch eine ganz andere gefährliche Botschaft, nämlich: Was die Gerichte urteilen, ist uns egal. Wir machen hier die Regeln. Mit einer solchen Aussage demontiert sich der Staat höchstselbst.

