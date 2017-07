Kommentar: Rechtzeitig einen Urlaubsplatz sichern Jan Lange über Tierbetreuung in der Urlaubszeit

In ganz Europa gibt es mehr als 9 000 Ferienunterkünfte, in denen Haustiere gern gesehen sind. Darunter sind Luxushotels ebenso wie kleine Pensionen. Auch wenn die Zahl der tierfreundlichen Unterkünfte gestiegen ist, so gibt es doch noch eine ganze Reihe Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen, in denen die Haustiere nicht gern gesehen werden. Deshalb müssen die Besitzer der Vierbeiner allerdings nicht auf Urlaub verzichten. Denn es gibt in der Region inzwischen eine ganze Reihe Tierpensionen, die die Vierbeiner zeitweise aufnehmen, solange sich die Hunde- oder Katzenhalter ein paar entspannte Tage gönnen. Welche die beste für ihre Katze oder ihren Hund ist, dass müssen sie natürlich selbst austesten. Da es sich aber in der Regel in den Einrichtungen um wahre Tierfreunde handelt, ist die Betreuung auch dementsprechend gut.

Das Angebot ist aber nicht unendlich groß. Wer einen Urlaub ohne seinen Vierbeiner plant, sollte sich rechtzeitig um einen Platz in einer Tierpension kümmern.

