Kommentar: Rechtsstreit kennt nur Verlierer Alexander Kempf über die Finanzierung des freien Gymnasiums in Rietschen

Falls Rietschen wirklich einen Rechtsstreit wegen des umstrittenen Kredits an den Schulträgerverein führt, wird die Gemeinde nicht nur diesen verlieren. Es geht dann auch wertvolle Zeit verloren. So nachvollziehbar die Frustration in Rietschen über die Hürden einer neuen Schulgründung auch sind, sollte sie nicht den Blick auf die Wirklichkeit versperren. Die Regeln für die Bildungspolitik gibt der Freistaat vor. Und das ist gut so. Wie wäre es um die Bildung in Deutschland bestellt, wenn nicht nur jedes Bundesland, sondern auch noch jede Stadt selbst regelt, was Schüler lernen? Es gibt viele gute Gründe für hohe Hürden bei der Gründung privater Schulen.

Rietschen hat sich davon in der Vergangenheit nie abschrecken lassen und Erstaunliches auf die Beine gestellt. Es ist den Verantwortlichen und der Region zu wünschen, dass das nun auch ein zweites Mal gelingt. Dafür aber öffentliches Geld aufs Spiel zu setzen, ist juristisch und moralisch problematisch. Schon die Finanzierung der freien Oberschule ist trotz öffentlichen Zuschüssen stets ein Kraftakt. Risiken bleiben also.

Über eine alternative Finanzierung des geplanten Gymnasiums ist in Rietschen bisher noch nicht öffentlich diskutiert worden. Damit sollte aber schleunigst begonnen werden. Denn die Gemeinde fällt als Kreditgeber aus.

